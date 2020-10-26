Мер Берегового заявив про перемогу на виборах з 72% голосів

Мер Берегового Закарпатської області Золтан Бабяк заявив про свою переконливу перемогу на виборах глави Берегівської ОТГ.

Як написав Бабяк у Facebook, за нього проголосували 72% виборців.

"У перших виборах на голову Берегівської ОТГ голосували 13 209 виборців. У підсумку я отримав 10 109 голосів, тобто 72%", – зазначив він.

Бабяк подякував кожному виборцю за довіру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кременчуці Полтавської області згідно з даними екзит-полу у першому турі перемагає чинний мер Віталій Малецькій ("За майбутнє").