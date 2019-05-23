Менше СРСР: Зеленський вперше прокоментував призначення глави Генштабу

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував, чому призначив генерала Руслана Хомчака главою Генштабу Збройних сил України замість Віктора Муженка.

Своєю думкою поділився він на сторінці в Twitter.

"Очікую, що з приходом генерала Хомчака в нашій армії щодня залишатиметься все менше радянського, але на ділі будуть впроваджуватися західні стандарти", – написав президент.

За словами Зеленського, Збройні сили України повинні стати в один рівень із кращими арміями світу.

Руслан Хомчак і Володимир Зеленський

Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти. Збройні сили України мають стати в один рівень з найкращими арміями світу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 23 мая 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня 2019 року Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генштабу Збройних сил і призначив замість нього Руслана Хомчака.

Хомчак заявив, що на новій посаді буде проводити кадрові зміни і боротися з "показухою".

Військовий експерт знайшов як позитивні, так і негативні моменти в призначенні нового глави Генштабу. Відзначається, що за генералом тягнеться "шлейф темних історій".

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