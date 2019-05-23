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/Політика

Менше СРСР: Зеленський вперше прокоментував призначення глави Генштабу

6.5тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував, чому призначив генерала Руслана Хомчака главою Генштабу Збройних сил України замість Віктора Муженка.

Своєю думкою поділився він на сторінці в Twitter.

"Очікую, що з приходом генерала Хомчака в нашій армії щодня залишатиметься все менше радянського, але на ділі будуть впроваджуватися західні стандарти", – написав президент.

За словами Зеленського, Збройні сили України повинні стати в один рівень із кращими арміями світу.

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Руслан Хомчак і Володимир Зеленський

Руслан Хомчак і Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 травня 2019 року Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генштабу Збройних сил і призначив замість нього Руслана Хомчака.

  • Хомчак заявив, що на новій посаді буде проводити кадрові зміни і боротися з "показухою".

  • Військовий експерт знайшов як позитивні, так і негативні моменти в призначенні нового глави Генштабу. Відзначається, що за генералом тягнеться "шлейф темних історій".

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Особи
Володимир ЗеленськийРуслан ХомчакВіктор Муженко
Місце
Україна
Теги
ЗСУГенеральний штаб ЗСУ
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Макарский Александр
Макарский Александр
Херой Иловайска,украинский Паулюс
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CARGO 100
CARGO 100
"Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира." Ёпт-ть, так она уже года два как лучшая в Европе? Шо? Решили амеров догнать по авианосцам? Не спешите их строить, Одесса очень ненадёжна ...
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Dell Alex
Dell Alex
Придурок - он и в Африке придурок. Особенно, если он - кукла не ручке Бени
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