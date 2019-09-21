"Менше не стало": соціолог розповів, скільки в Україні прихильників Путіна

В Україні приблизно кожен сьомий житель симпатизує президенту Росії Володимиру Путіну.

Такі дані озвучив в ефірі ObozTV керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. За його словами, війна не надто вплинула на погляди проросійської частини населення країни.

Соціолог зазначив, що рік тому кожен шостий українець був прихильником Путіна, але зараз ця цифра дещо знизилася.

"Ця цифра трохи нижче, але вона є. 12-14% - це, напевно, кожен сьомий, а був кожен шостий (16% - ред.)", – розповів Антипович.

"У нас прихильники Путіна – це старше покоління. За рік-два частина вже відійшла. Йшла війна і ще більше інформації про цю війну потрапило в українські вуха", – пояснив він.

При цьому Антипович заявив, що на півдні і сході Україна програє Росії інформаційну війну: "Там дуже багато російської пропаганди, яка сприймається абсолютно нормально, в яку вірять українці".

"Від заборони комуністичної ідеології комунізм в головах українців не зник. Так само від того, що ми воюємо з Путіним, прихильників Путіна менше не стало", – констатував соціолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ВМС США Гаррі Табах розповів, на що хворий президент РФ Володимир Путін.

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