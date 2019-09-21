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21 вересня • оновлено в 20:50
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"Менше не стало": соціолог розповів, скільки в Україні прихильників Путіна

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В Україні приблизно кожен сьомий житель симпатизує президенту Росії Володимиру Путіну.

Такі дані озвучив в ефірі ObozTV керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. За його словами, війна не надто вплинула на погляди проросійської частини населення країни.

Соціолог зазначив, що рік тому кожен шостий українець був прихильником Путіна, але зараз ця цифра дещо знизилася.

"Ця цифра трохи нижче, але вона є. 12-14% - це, напевно, кожен сьомий, а був кожен шостий (16% - ред.)", – розповів Антипович.

"У нас прихильники Путіна – це старше покоління. За рік-два частина вже відійшла. Йшла війна і ще більше інформації про цю війну потрапило в українські вуха", – пояснив він.

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При цьому Антипович заявив, що на півдні і сході Україна програє Росії інформаційну війну: "Там дуже багато російської пропаганди, яка сприймається абсолютно нормально, в яку вірять українці".

"Від заборони комуністичної ідеології комунізм в головах українців не зник. Так само від того, що ми воюємо з Путіним, прихильників Путіна менше не стало", – констатував соціолог.

"Менше не стало": соціолог розповів, скільки в Україні прихильників Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ВМС США Гаррі Табах розповів, на що хворий президент РФ Володимир Путін.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт Новини ObozTV
Особи
Володимир Путін Олексій Антипович
Місце
Україна
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
По заветам Чингиз-Хана, Золотая Орда всегда делала ставку на пятую колонну
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Levitsky Valery, Если говорить о каждом седьмом, то Орда терпит поражение в Украине
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
14% це тильки кто не скрывает своё мнение...
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Krass Марк
Krass Марк
То есть каждый седьмой украинец желает быть рабом международного террориста Путина по кличке Ху@ло поганое
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