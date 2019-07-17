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Вибори до Верховної Ради України 2019

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"Мені ваш поліграф не цікавий!" Кандидат від "Слуги народу" оскандалився в Чернігові

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Один із кандидатів у народні депутати України від президентської партії "Слуга народу" в Чернігові відмовився проходити перевірку на поліграфі ("детекторі брехні").

Про скандальний випадок повідомив в ефірі ObozTV психолог і представник Всеукраїнської асоціації поліграфологів Дмитро Попов.

Попов розповів, що 16 липня він повернувся з Чернігова, де проводив перевірку на поліграфі для кандидатів у народні депутати, які добровільно виявили бажання пройти дослідження.

"Один із кандидатів, який іде під прапором Зе!Команди, має дуже серйозний хвіст у Партії регіонів. І він прилюдно вийшов на прес-конференції і сказав, що мені ваш поліграф не цікавий, для мене найкращий поліграф – це виборець. Стрибнув у машину і поїхав", – передав психолог.

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Прізвище кандидата Попов не уточнив. Однак, як ідеться в сюжеті місцевого чернігівського телеканалу "Дитинець", від поліграфа відмовився кандидат по мажоритарному округу №205 Олег Семінський.

Олег Семінський – колишній директор "Нафтогазвидобування", історія з викраденням якого пролунала на всю Україну. У лютому 2012 року бізнесмена підстерегли біля його будинку в Києві, захопили й утримували в полоні більше трьох років.

Олег Семінський

Олег Семінський

"Українська правда"

Як розповідав Семінський в інтерв'ю OBOZREVATEL у 2018 році, тоді на нього напали близько 12 осіб: заламали руки, одягли наручники, посадили в авто. Він провів у полоні 3,5 роки і був звільнений 23 травня 2015-го.

За словами Семінського, викрадення відбулося за наказом його колишнього друга і партнера Миколи Рудьковського (екс-міністра транспорту України), який з 2014 року відсутній в Україні.

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Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Дмитро Попов
Місце
Україна Чернігів
Теги
поліграф депутат політика
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