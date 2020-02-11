"Мені це подобається": Зеленський поділився відвертощами про президентство

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому подобається нинішня посада, оскільки він може допомагати людям.

Відвертощами про новий статус він поділився у відео, в якому показав свій звичайний робочий день. Ролик опублікували на офіційному YouTube-каналі Офісу президента (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На початку бесіди інтерв'юер запитав у глави держави, чи подобається йому бути президентом і, якщо так, то чим.

Володимир Зеленський

"Так, відповідальністю. Для мене це плюс. Я хочу допомогти. Якщо у тебе є можливості, а президентство дає можливості, де я можу кожен день щось зробити, щоб не просто так я прожив цей день, то мені це подобається", – відповів Зеленський, уточнивши, що через завантаженість зараз може спати максимум по шість годин на добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі з колективом шахти "Межирічанська" у місті Червоноград на Львівщині Зеленський похвалив сам себе і своє оточення. Заспокоюючи шахтарів з приводу виплати їм заборгованості щодо зарплат і чуток про закриття шахт, глава держави почав запевняти людей в тому, що його влада є нормальною і не повинна викликати сумнівів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся