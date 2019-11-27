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29 листопада • оновлено в 11:58
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/ Політика

"Мені такі трапляються!" Мендель поскаржилася на проблеми з чоловіками

7.4т
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Прессекретарка голови держави Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що через напружену роботу в Офісі президента у неї немає особистого життя.

Про це вона повідомила під час інтерв'ю Наталії Влащенко в передачі "Vласть vs Vлащенко" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

При цьому Мендель зазначила, що не хотіла б вибирати між особистим життям і кар'єрою.

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"Мені здається моє особисте життя повинна бути незалежно від кар'єри, але я не уявляю особисте життя без кар'єри. Я повинна самореалізуватися. Моя мама мене завжди вчила, що я повинна бути самостійною. Я не знаю такого рівня особистих стосунків, де б я сказала: "Ось тільки будинок, чоловік і наше спільне життя", – поділилася прессекретарка.

Мендель додала, що раніше зустрічалася з іноземними чоловіками, а в українцях вона бачить якусь пасивність.

"Мені приносить велике задоволення розуміння того, що я можу комусь допомогти. Я б не хотіла протиставити кар'єрі особисте життя, але вона мені важлива. Але зараз його немає. Більш того раніше я зустрічалася з іноземцями і тепер мені складно зрозуміти українського чоловіка. В українських чоловіків є якась пасивність і самозакоханість, але може це тільки мені такі трапляються. Для мене важливо в чоловікові розуміння, бути на одній хвилі. Але якщо наші стосунки розпалисячерез мій графік, роботу, то значить це були не мої стосунки", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, як повідомляв, 3 червня президент України Володимир Зеленський призначив своїм прес-секретарем Юлію Мендель.

Пізніше Мендель для того, щоб потрапити на посаду пройшла кілька етапів відбору: послала заявку, пішла на співбесіду, виконала завдання і особисто зустрілася із Зеленським.

Також Мендель зізналася, що порвала стосунки з коханим чоловіком через роботу.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Зеленський Юлія Мендель
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Nayden Serg
Nayden Serg
шо, юлька, никто за щеку не дает, иди Зе пожалуйся
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Qurd Boz
Qurd Boz
Chujaya kaka luchshe ?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бросай работу и все вздохнут с облегчением.
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