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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Мені не соромно": "Слуга народу" Сивохо висловився про підтримку Януковича

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Шоумен Сергій Сивохо, який балотується в Раду від "Слуги народу", раніше підтримував екс-президента України Віктора Януковича, але швидко розчарувався в ньому.

В інтерв'ю "Громадському" Сивохо підтвердив, що був ведучим в турі Януковича перед президентськими виборами, оскільки "вірив, що він зможе".

"Але, на жаль, помилився. Я не знаю, чим викликане його падіння як лідера нації, як лідера країни. Але не виправдав надій. Я знаю, що весь наш край тоді сподівався, що відбудуться якісь зміни. Ми його знали як керівника області, в якій були справжні зміни на краще. Зрадник. Людина просто кинула країну і поїхала", - розповів шоумен.

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При цьому Сивохо зазначив, що йому не соромно за те, що він підтримував у Януковича, але визнав - він помилявся.

"Мені не соромно. Але - "іспанська сором" за Віктора Януковича, напевно, так. Він тоді отримав величезну довіру. Втім, у нас часто так буває з президентами. Ющенко теж отримав колосальну підтримку людей і всю її розтратив. З Януковичем відбулося ще страшніше", - додав він.

Зеленський і Сивохо

Зеленський і Сивохо

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Сивохо став кандидатом в депутати від партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу" і буде балотуватися по 49 мажоритарному округу (центр – місто Костянтинівка Донецької області).

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Віктор Янукович
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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