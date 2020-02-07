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8 лютого • оновлено в 08:00
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"Мені його скальп не потрібен!" Скандал із лайкою та погрозами в Раді отримав несподіване продовження

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Депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що розцінює як хуліганство лайку в свій бік від "слуги народу" Максима Ткаченка.

Як передає ТСН, Кучеренко стверджує, що штраф, передбачений за таку дію, Ткаченко має заплатити не особисто йому, а в державний бюджет.

"Я вважаю, що це хуліганство. Мені сказали, там штраф тисячу гривень, хай платить в бюджет", – зазначив політик.

"Мені його скальп не потрібен!" Скандал із лайкою та погрозами в Раді отримав несподіване продовження

Водночас Кучеренко повідомив, що готовий забрати свою заяву, якщо побачить, що його опонент зрозумів неправильність свого вчинку.

"Мені його скальп однозначно не потрібний, бо я навіть до вчора не знав такого депутата. Неможна лаятися брутально в стінах Верховної Ради. Я багатодітний батько, і мені, по-перше, дітям потрібно щось пояснювати на питання: "А хто це, тату?" А по-друге, у моєї політсили є виборці, які мене делегували, і не цей так званий депутат розповідатиме, куди кому їхати. Але якщо він зрозуміє, що просто необхідно вибачитися, я безумовно відкличу цю заяву. Бо я абсолютно конструктивний", – заявив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України Олексій Кучеренко від "Батьківщини" подав заяву в поліцію на колегу зі "Слуги народу" Максима Ткаченка, який напередодні обматюкав його у Верховній Раді.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Максим Ткаченко Олексій Кучеренко
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
Как знал, что исправят, скрин сделал ))))) https://prnt.sc/qyx6s4
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Юг Руси
Юг Руси
А при чём тут "скальпель"? Пьяная Обозяна продолжает выдумывать заголовки?!
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