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4 вересня • оновлено в 15:05
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"Мені є, що сказати!" Глава МОЗ розповіла, як замінить поради від Супрун

1.1т Читати матеріал російською

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що на своїй посаді готова ділитися з українцями важливими речами з теми медицини.

Про це глава МОЗ розповіла на пресконференції в Києві, 4 вересня, коментуючи роботу своєї попередниці Уляни Супрун.

"У мене теж є багато чого, що можна розповісти. Я більш ніж упевнена, що ми теж зробимо окремий блог, де інформуватимемо про різні важливі для наших громадян речі, які відповідають моїм знанням", – зазначила вона.

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Водночас Скалецька повідомила, що раніше вона абсолютно не цікавилася соціальними мережами, а зараз їй взагалі немає на це часу.

Зі свого боку радник міністерки Дмитро Раїмов додав, що в разі необхідності буде проводитися роз'яснювальна робота.

"Міністр не сидить у телефоні, постійно спілкується з прем'єр-міністром і депутатами. Якщо буде необхідність, ми проводитимемо роз'яснювальну роботу", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня Уляна Супрун написала заяву про звільнення з посади голови МОЗ на ім'я новообраного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Новою керівницею Міністерства охорони здоров'я України стала Зоряна Скалецька – експертка Центру підтримки реформ в Кабміні та кандидатура, яку в листуванні нардеп Михайло Радуцький назвав "своєю людиною".

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Особи
Зоряна Скалецька Уляна Супрун Дмитро Раїм
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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