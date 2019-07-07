"Мені дуже приємно, ми пишаємося": Медведчук розповів про відносини з Путіним

Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук висловив гордість тісними відносинами з президентом Росії Володимиром Путіним.

В ефірі російського телебачення Медведчук розповів, що познайомився з Путіним на початку 2000-х років на "одному з офіційних заходів". Тоді Путін вже був главою РФ, а Медведчук займав посаду заступника голови Верховної Ради. Більш часті зустрічі з Путіним почалися тоді, коли він став главою АП.

За словами Медведчука, у нього "схожі погляди" з Путіним, тому їх ділові відносини з часом переросли в більш тісні.

Також Медведчук розповів, що стати хрещеним батьком молодшої доньки Дарини Путін погодився на прохання його дружини Оксани Марченко, відомої раніше в Україні телеведучої.

"І мені дуже приємно, ми пишаємося, і я, і вона, і наша сім'я, тим, що Володимир Володимирович не відмовив у цьому і погодився стати хрещеним батьком моєї дочки в 2004 році", - сказав Медведчук.

Путін і Медведчук Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук здивував заявою про те, що президент РФ нібито шанобливо ставиться до глави України Володимира Зеленського.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!