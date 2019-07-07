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"Мені дуже приємно, ми пишаємося": Медведчук розповів про відносини з Путіним

4.6тЧитати матеріал російською

Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук висловив гордість тісними відносинами з президентом Росії Володимиром Путіним.

В ефірі російського телебачення Медведчук розповів, що познайомився з Путіним на початку 2000-х років на "одному з офіційних заходів". Тоді Путін вже був главою РФ, а Медведчук займав посаду заступника голови Верховної Ради. Більш часті зустрічі з Путіним почалися тоді, коли він став главою АП.

За словами Медведчука, у нього "схожі погляди" з Путіним, тому їх ділові відносини з часом переросли в більш тісні.

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Також Медведчук розповів, що стати хрещеним батьком молодшої доньки Дарини Путін погодився на прохання його дружини Оксани Марченко, відомої раніше в Україні телеведучої.

"І мені дуже приємно, ми пишаємося, і я, і вона, і наша сім'я, тим, що Володимир Володимирович не відмовив у цьому і погодився стати хрещеним батьком моєї дочки в 2004 році", - сказав Медведчук.

Путін і Медведчук

Путін і Медведчук

Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук здивував заявою про те, що президент РФ нібито шанобливо ставиться до глави України Володимира Зеленського.

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Особи
Оксана МарченкоВолодимир ПутінВіктор Медведчук
Місце
Україна
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Виня Ксения
Виня Ксения
Две твари, которые уверены, что имеют право решать судьбу всего украинского народа. Они забыли, что они смертны. И когда это произойдет, то у большинства будет праздник, а не траур. Не так долго им осталось быть на коне, так как за наворованное бабло они не купят себе честь и бессмертие. А отвечать за все содеянное придется на том свете, а возможно и на этом. Пусть подумают над этим.
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Мир Миру
Мир Миру
Дуже особисте. Дуже символічно. Син - "полатайхата, а дочка - "обдерихата" :-)
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Петришин Роман
Петришин Роман
А про відносини з марченко не хоче розповісти?
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