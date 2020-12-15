Мені байдуже, що про мене думає Росія, – Верещук

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук сказала, що їй байдуже на думку Росії про неї.

Саме так нардепка прокоментувала новину про розширення санкційного списку РФ і внесення туди її прізвища, а також більшості депутатів фракції "Слуга народу".

"У мене немає, не було і ніколи не буде жодних офшорів, закордонних рахунків, тим паче в Російський Федерації. У мене немає там кондитерських фабрик, машинобудівних заводів. Нехай переживають ті, хто й далі веде нишком там торгівлю", – наголосила Верещук.

На запитання щодо причин підіймання хвилі радості серед депутатів, щодо яких Росія запровадила санкції, Верещук відповіла: "Я не розумію такої екзальтації, таких емоцій, це не дуже професійно".

Нагадаємо, що недавно російський уряд значно розширив список осіб, щодо яких РФ вводить економічні санкції. Санкційний список поповнився представниками фракції "Слуга народу". Під російські обмеження потрапив майже весь склад фракції, що утворює монобільшість у Раді, а також спікер Разумков та його заступник Руслан Стефанчук. Зі свого боку багато народних депутатів поспішило похизуватися цим фактом у соцмережах.

Як писав OBOZREVATEL, Ірина Верещук, коментуючи нещодавній інцидент зі співом угорського гімну місцевими депутатами на Закарпатті та проведеними через це обшуками Службою безпеки України, заявила, що утисків на адресу угорської громади немає.