"Мене знудило!" Заступник голови "Голосу" попався за огидним заняттям у Раді: відео

Народного депутата, заступника фракції "Голос" Ярослава Юрчишина спіймали на засіданні Верховної Ради за огидним заняттям – парламентарій колупався в носі.
Підтверджуюче відео, зняте в середу, 15 січня, опублікувала на своїй сторінці в Facebook волонтерка і блогерка Зоряна Олексів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Борець із корупцією поки зміг побороти тільки козюлі в носі. Напевно, не вистачає на інші харчі", – посміялася вона.
Юрчишин копирсався в носі в Раді
Скріншот із відео
Так, на кадрах відео, як Юрчишин засунув палець у ніс, а потім у рот. Далі він повторив дію з іншим пальцем.
Юрчишин колупався в носі в Раді
my.ua
"Мене знудило", "Смачно?" – відреагували в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 і 15 січня відразу кілька депутатів відзначилися неналежною поведінкою в Раді.
Спочатку сплячим зловили "слугу народу" Ігоря Василіва. Він запевнив, що йому просто "було нудно".
Потім відзначилася нардепка від "Слуги" Людмила Марченко, яка, закриваючись руками і волоссям, дивилася відео на телефоні.
Також знову потрапив ц кадр представник "ОТЗЖ" Ілля Кива. Він розглядав у сесійній залі знімки голої жінки.
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