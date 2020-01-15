"Мене знудило!" Заступник голови "Голосу" попався за огидним заняттям у Раді: відео

Народного депутата, заступника фракції "Голос" Ярослава Юрчишина спіймали на засіданні Верховної Ради за огидним заняттям – парламентарій колупався в носі.

Підтверджуюче відео, зняте в середу, 15 січня, опублікувала на своїй сторінці в Facebook волонтерка і блогерка Зоряна Олексів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Борець із корупцією поки зміг побороти тільки козюлі в носі. Напевно, не вистачає на інші харчі", – посміялася вона.

Юрчишин копирсався в носі в Раді Скріншот із відео

Так, на кадрах відео, як Юрчишин засунув палець у ніс, а потім у рот. Далі він повторив дію з іншим пальцем.

Юрчишин колупався в носі в Раді my.ua

"Мене знудило", "Смачно?" – відреагували в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 і 15 січня відразу кілька депутатів відзначилися неналежною поведінкою в Раді.

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