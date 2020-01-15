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15 січня • оновлено в 20:00
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"Мене знудило!" Заступник голови "Голосу" попався за огидним заняттям у Раді: відео

4.1т
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Народного депутата, заступника фракції "Голос" Ярослава Юрчишина спіймали на засіданні Верховної Ради за огидним заняттям – парламентарій колупався в носі.

Підтверджуюче відео, зняте в середу, 15 січня, опублікувала на своїй сторінці в Facebook волонтерка і блогерка Зоряна Олексів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Борець із корупцією поки зміг побороти тільки козюлі в носі. Напевно, не вистачає на інші харчі", – посміялася вона.

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Юрчишин копирсався в носі в Раді

Юрчишин копирсався в носі в Раді

Скріншот із відео

Так, на кадрах відео, як Юрчишин засунув палець у ніс, а потім у рот. Далі він повторив дію з іншим пальцем.

Юрчишин колупався в носі в Раді

Юрчишин колупався в носі в Раді

my.ua

"Мене знудило", "Смачно?" – відреагували в коментарях.

"Мене знудило!" Заступник голови "Голосу" попався за огидним заняттям у Раді: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 і 15 січня відразу кілька депутатів відзначилися неналежною поведінкою в Раді.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Скандали з депутатами Верховної Ради
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
а Кива тот даже дрочит в Раде
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
И козявки ел наверное?
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