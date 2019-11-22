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22 листопада • оновлено в 15:27
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"Мене замовили! Я Вові все поясню!" Спливло листування насильника Іванісова з "Джокером"

9.3т
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Пранкер "Джокер", який останнім часом жорстко розігрував українських політиків, опублікував відверте листування з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Романом Іванісовим, який зґвалтував жінку.

Його він розмістив на своїй сторінці в Telegram. "Джокер", вирішивши "підбадьорити" "слугу народу", написав йому від імені впливового чиновника з Офісу президента (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Тепер він обличчя нової влади і не має наміру з неї йти. Він вирішив домовлятися і залишатися при владі", – зазначив пранкер.

Роман Іванісов і "Джокер"

Роман Іванісов і "Джокер"

У листуванні Іванісов заявив "Джокеру", що пояснить все Вові (ймовірно, йшлося про президента України Володимира Зеленського. – Ред.), а також що його "замовили".

"Мене замовили! Я Вові все поясню!" Спливло листування насильника Іванісова з "Джокером"

Листування "Джокера" з Іванісовим

"Мене замовили! Я Вові все поясню!" Спливло листування насильника Іванісова з "Джокером"

Листування "Джокера" з Іванісовим

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
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