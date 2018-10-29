Вакарчук йде в президенти? Лідер "Океану Ельзи" зробив заяву

Музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук заявив, що посада президента України його не цікавить.

Про це він сказав на зустрічі-дискусії "Верховенство права в Україні. Quo vadis" у Харкові, передає "Українська правда".

"Я ще раз хочу сказати, не цікавить мене ця посада (президента України. — Ред.), мене цікавлять зміни в країні", — підкреслив співак.

Вакарчук вважає, що політична культура в країні залишилася на рівні 1991 року.

Святослав Вакарчук

"Свідомість пройшла великий шлях, а політична культура залишилася радянською. Моє завдання — говорити не про осіб, які повинні прийти до влади, а про політичну культуру. Політична культура має бути змінена. Я бачу в цьому свою мету", —уточнив музикант.

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На питання, чи є він зараз політичним діячем або музикантом, Вакарчук відповів розмито: "Життя покаже".

Як повідомляє "Depo.Харьков", виступ розпочався із лекції Вакарчука про правовий устрій держав. Його прийшли послухати майже 300 осіб.

Також Вакарчук заявив, що ця зустріч — не політичний мітинг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, Вакарчук заявить про рішення брати участь у президентських виборах у кінці року. "Це буде порівняно із відкриванням шампанського: шумно і несподівано", — повідомив знайомий із музикантом політик.