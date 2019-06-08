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"Мене силою змушували!" Вакарчук зізнався про скандал через вихід з Ради

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Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук спростував звинувачення в масових прогулах засідань парламенту, коли був нардепом в 2007-2008 роках.

В інтерв'ю програмі "Рандеву" музикант розповів, як зі скандалом покинув парламент і запевнив, що пропустив лише близько 10% засідань Ради, оскільки після складання повноважень ще три місяці значився нардепом.

"11 вересня 2008 року я офіційно написав заяву про складання мандата. І вважав за потрібне з того моменту більше не приходити в парламент. Але не хотіли вони голосувати за зняття з мене статусу депутата. Тому що їм була потрібна моя картка. Я її не віддав і три місяці мене не відпускали. Тільки після одного скандалу, коли мене силою змушували голосувати, терпіння коаліції лопнуло, вони проголосували", - розповів Вакарчук.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня Вакарчук представив команду, з якою йде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019 року.

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Особи
Святослав ВакарчукЯніна Соколова
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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