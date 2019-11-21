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21 листопада • оновлено в 18:11
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Їхали по бездоріжжю і шукали Wi-Fi: Мендель зізналася, як Зеленський дістався до Очакова

2.2т
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Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, як команда глави держави добиралася зі Станиці Луганської на Донбасі в Очаків, куди прибули захоплені Росією біля Керченської протоки кораблі.

Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Facebook. Шлях видався нелегким: у глави держави зламався літак і він запізнився мінімум на три години.

"Це був важкий день. У той час, поки ми перелітали вертольотами і літаками, переїжджали по бездоріжжю Луганщини та Миколаївської області автомобілями, поки обмінювалися павербенками і шукали Wi-Fi, з'являлися другорядні новини: про те, що ми не вилетіли з Харківщини, про те, що 20 років не ламався президентський борт. Ці другорядні новини приклад того, як можна відволікати увагу від важливих речей", – поділилася прессекретарка.

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Мендель розповіла, як Зеленський добирався до Очакова

Мендель розповіла, як Зеленський добирався до Очакова

Telegram-канал Zelenskiy/Official

Мендель також побажала одужання журналістці Анжелі Слободян, яка, кілька годин чекаючи Зеленського в Очакові, зламала ногу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Зеленського зламався літак по шляху до Очакова. У Чугуєві на Харківщині у повітряного судна відмовив двигун.

  • Президент прибув до Очакова о 23:30 середи, 20 листопада, і оглянув кораблі.

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Читайте всі новини по темі "Повернення українських кораблів Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Повернення українських кораблів Росією
Особи
Володимир Зеленський Юлія Мендель
Місце
Україна
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Николаев Олег
Николаев Олег
Врёт. Гройсман же говорил, что дороги он все сделал.
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
А дорогою попісяли, покакали? А скільки разів? І як вам туалети при дорозі? Просто допис Юлі Мендель містить виключно важливу інформацію, яка ні від чого не відволікає, а от про це нічого не сказано...
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