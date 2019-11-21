Їхали по бездоріжжю і шукали Wi-Fi: Мендель зізналася, як Зеленський дістався до Очакова

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, як команда глави держави добиралася зі Станиці Луганської на Донбасі в Очаків, куди прибули захоплені Росією біля Керченської протоки кораблі.

Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Facebook. Шлях видався нелегким: у глави держави зламався літак і він запізнився мінімум на три години.

"Це був важкий день. У той час, поки ми перелітали вертольотами і літаками, переїжджали по бездоріжжю Луганщини та Миколаївської області автомобілями, поки обмінювалися павербенками і шукали Wi-Fi, з'являлися другорядні новини: про те, що ми не вилетіли з Харківщини, про те, що 20 років не ламався президентський борт. Ці другорядні новини – приклад того, як можна відволікати увагу від важливих речей", – поділилася прессекретарка.

Мендель розповіла, як Зеленський добирався до Очакова Telegram-канал Zelenskiy/Official

Мендель також побажала одужання журналістці Анжелі Слободян, яка, кілька годин чекаючи Зеленського в Очакові, зламала ногу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Зеленського зламався літак по шляху до Очакова. У Чугуєві на Харківщині у повітряного судна відмовив двигун.

Президент прибув до Очакова о 23:30 середи, 20 листопада, і оглянув кораблі.

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