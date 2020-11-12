Мендель заразилася коронавірусом – ЗМІ

Карина Бондаренко Політика 06:07, 12.11.2020 Оновлено: 06:10, 12.11.2020

Прессекретар президента України Юлія Мендель нібито захворіла на коронавірус.

Позитивний результат тесту на COVID-19 вона отримала приблизно за тиждень до того, як захворів Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела.

Видання також стверджує, що хвороба підтвердилася у радника Єрмака Михайла Подоляка.

З початку епідемії коронавірусом заразилися 75 народних депутатів, тобто кожен шостий обранець. В апараті парламенту COVID-19 підтвердився у 77 співробітників, до сих пір там хворіє 31 осіб.

Крім того, на даний момент лікуються 14 працівників секретаріату парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

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