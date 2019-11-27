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29 листопада • оновлено в 12:01
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"Мене заплюють!" Мендель висловилася про команду, яку набрав Зеленський

33.5т
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Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель запевнила, що всі люди, які потрапили в команду глави держави, заслужено обійняли посади.

Своєю думкою вона поділилася в інтерв'ю "Vласть vs Vлащенко", відповівши на запитання ведучої, чи правда, що набір відбувався "по блату" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Те, що говорять, ніби Володимир Олександрович набрав у команду людей, яких він знав, це абсолютна неправда. Бо половина Офісу президента – він їх не знав і взяв тільки тому, що побачив потрібні професійні якості", – заявила прессекретарка.

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Мендель також запевнила, що всі знайомі Зеленського, які потрапили на високі посади, добре знають свою справу і дуже ефективні.

"Подивіться на Трофімова, Шефіра, Єрмака. Вибачте мене, подивіться на Богдана. Мене за нього, може, зараз заплюють. Але це професіонал, як для людей, які входять в політику не з політики", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мендель зізналася, що вона з бідної сім'ї і в 90-х роках їм навіть доводилося голодувати.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський Андрій Богдан Сергій Шефір Андрій Єрмак Сергій Трофімов
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
А за какие профкачества взяли эту мандель?
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Прохвесіонал про таких же прохвесіоналів ((((
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Домбровска Катерина, мандель есть мандель...
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
конечно заплюют, потому что во власть надо брать только тех кто прыгал на майдане, или у кого на аватарке значок ес
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