Мендель відреагувала на чутки про вагітність від Зеленського

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель записала відео, в якому порадила звернути увагу на імена людей, що запустили чутки про нібито її вагітність від глави держави.

Під відео у своєму Instagram вона розмістила посилання на статтю 24 каналу про найгучніші фейки року (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"Читайте, думайте і пам'ятайте: ви – те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і головне – поважайте себе", – заявила Мендель.

В публікації зазначається, що фейк про вагітність Мендель від Зеленського запустили журналіст Роман Реведжук у Facebook та лідер партії 5.10 Геннадій Балашов на YouTube. За словами останнього, чутки про вагітність ширяться урядовим кварталом.

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями Мендель зізналася, що порвала стосунки з хлопцем через роботу на Зеленського.