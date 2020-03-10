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10 березня • оновлено в 22:56
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/ Політика

Мендель розвінчала фейки про скандальне інтерв'ю Зеленського для The Guardian

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Прессекретарка президента України Юлія Мендель спростувала низку фейків про інтерв'ю Володимира Зеленського для британського видання The Guardian.

У Facebook Мендель поскаржилася на велику кількість дезінформації в мережі, заявивши, що "ще жоден український президент не з'являвся на таких обкладинках, як Time або The Guardian, не мав статей-портретів у The New Yorker".

1. Фейк про те, що стаття була проплачена.

"Фейк про те, що стаття була проплачена. Сказати, що обкладинку The Guardian проплатили, може лише той, хто звик, що журналістику проплачують. Офіс Президента цінує якісну журналістику та свободу слова. Я роками працювала з іноземними виданнями. Проплатити обкладинку та статтю в The Guardian неможливо. Як неможливо й перевірити статтю перед публікацією".

2. Фейк, що стаття не вийшла в журналі.

"The Guardian – це й онлайн-газета, і журнал. Обкладинка з президентом України вийшла в журналі. У цьому немає жодної помилки".

3. Фейк, що Офіс президента "цензурує" матеріали західних журналістів.

"Стаття в The Guardian – не оригінал інтерв’ю. Це повноцінний журналістський матеріал, написаний на основі вражень, особистої думки репортерів, із додаванням фактів із минулого Володимира Зеленського, аналітики його політичного життя, опису важливих подій. Матеріал і написаний у формі статті, а не запитань-відповідей, як це відбувається під час інтерв’ю. Заради ознайомлення аудиторії не лише з враженнями журналістів, а й із самим інтерв’ю Офіс Президента надав увесь текст – із запитаннями та відповідями. Це і є "сухий" оригінал, без інших інформаційних нашарувань".

Мендель і Зеленський

Мендель і Зеленський

facebook Юлії Мендель

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі порівняли оригінал інтерв'ю президента України британському виданню The Guardian і його розшифровку на сайті Офісу президента. Дві версії інтерв'ю значно відрізняються – у ОП упущені досить жорсткі й оціночні судження президента.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Юлія Мендель
Місце
Україна
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Добрыня .
Добрыня .
Почему она стоит не чёсаная в халатике и руку тянет к Вове? Типа слуга у слуги народа?
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Дурепа. якась. По-перше, є можливість порівняти. По-друге, і що Україні дають ці обкладинки? Все заради піару, заради рейтингу серед 73% ідіотів.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Статья в The Guardian – не оригинал интервью. Это полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений..." - а отчего же вы повыбрасывали из ОПУБЛИКОВАННОГО газетой текста суждения журналистов? Не от комплекса ли неполноценности?
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