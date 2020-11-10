Мендель розповіла про стан хворого на COVID-19 Зеленського

Прессекретарка президента України Юлія Мендель розповіла про стан Володимира Зеленського, який захворів на коронавірус.

За її словами, у понеділок, 9 листопада, коли стало відомо про хворобу, Зеленський "почувався добре" і "був у доброму гуморі", пише ВВС.

Він приймає вітаміни і перебуває вдома під наглядом лікарів. Із симптомів COVID-19 у президента є тільки підвищена температура тіла.

На питання про те, хто буде виконувати обов'язки президента у разі, якщо стан Зеленського погіршиться, Мендель відповіла, що такий сценарій поки не розглядають.

"Сьогодні (9 листопада) не було ніяких проблем, він активно приймає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому ми всі сподіваємося, що це не буде якась ускладнена форма хвороби", – сказала прессекретарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 9 листопада президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Тест показав позитивний результат. Крім нього, заразився і глава ОП Андрій Єрмак.