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21 лютого • оновлено в 10:12
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Мендель розповіла про реакцію Зеленського на істерику жителів Нових Санжар

2.1т
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Президент України Володимир Зеленський уважно стежив за ситуацією в Нових Санжарах, де виникли протести проти розміщення в санаторії евакуйованих з Китаю людей.

Про це в ефірі 1+1 розповіла пресекретарка голови держави Юлія Мендель.

"Він абсолютно весь день присвятив цій ситуації. В принципі, він був готовий до того, що можуть бути якісь нюанси, тому що ми готувалися. Ми два тижні готували це перевезення, цю евакуацію. І пам'ятайте на брифінгу він натякнув на те, що можуть бути якісь політичні сили до цього причетні, власне він в своєму пості підкреслив, що раніше старі політики ділили українців на правильних і неправильних, але ця епоха закінчилася", – повідомила вона.

Протести в Нових Санжарах

Протести в Нових Санжарах

За її словами, Зеленський зробив все, що уряд і держслужби разом добре спрацювалися.

"Те, що вчора відбулося, ми сприймаємо, як тест на людяність і дуже важко уявити, що звичайні, пересічні українці брали каміння і кидали в автобуси, де їхали наші громадяни. Такі ж люди, як кожен з нас, це була фактично молодь: студенти, діти", – додала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

  • Між силовиками і місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

  • Також в мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Савченко Олег
Савченко Олег
Треба було не сидіти в затишному кабінеті і дивитися на екран, а полетіти в Нові Санжари і там людям розповісти про тест на людяність.
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Это не человечность, это дикари оскотинтвшиеся.
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