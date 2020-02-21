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21 лютого • оновлено в 11:47
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Мендель: провокатори з Нових Санжарів раніше мітингували під урядовим кварталом

6.9т
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Прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що сутички між поліцією і мешканцями Нових Санжарів на Полтавщині, які трапилися через евакуйованих українців з Китаю, навмисно "підігравалися".

На запитання про те, яку роз’яснювальну роботу проводили з протестувальниками, речниця глави держави також звинуватила медіа у створенні передумов, які стали причиною саме такого критичного розгортання подій. Таку думку вона озвучила в ефірі "Сніданку з 1+1".

"І ви, як великий телеканал, та один із найбільших в Україні, і всі інші телеканали, всі медіа розповідали про ситуацію з коронавірусом. Тобто тут вже було питання не лише локально. По-перше, говорили про різні місця, обирали, яке буде найкраще і найнадійніше. Так, щоб було комфортно і тим, яких привезуть, і тим, які там живуть. Те, що вчора трапилося, – воно підігравалося", – наголосила Мендель.

Юлія Мендель назвала провокаторів протестів у Нових Санжарах

Юлія Мендель назвала провокаторів протестів у Нових Санжарах

Водночас вона підкреслила що серед людей, які вийшли на протести у Нових Санжарах, можна помітити одні й ті ж обличчя мітингувальників, які "кочують" із однієї акції на іншу.

"Ми бачили фотографії людей, які там стояли, цих молодиків, і ми зрозуміли, що вже їх бачили в урядовому кварталі", – заявила прессекретарка президента.

За її словами, питання в тому, щоб достукатися до людей і зрозуміти, що кожен міг бути в тій ситуації.

"Ми бачили, що протягом двох тижнів наші всі міністерства комунікували і розповідали, телеканали розповідали, але коли виявився оцей момент зустрічі, то дуже легко зманіпулювати страхом. Це зрозуміло. У кожного з нас є страхи", – додала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, речниця глави держави Юлія Мендель заявила, що президент Володимир Зеленський уважно стежив за ситуацією в Нових Санжарах, де виникли протести проти розміщення в санаторії евакуйованих з Китаю людей.

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавірус
Особа
Юлія Мендель
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу евакуація протест
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
То, что мендель недалекая и невоспитанная, знают все. Так что большой беды от удаления не будет ))))))
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Не понравился мой комментарий? )))))))))))))))))))))))))) Ладно, удаляйте )))))
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Интересно,из какого Колгоспу она убежала...На ферме коровы некому доить , а она на Банковой сидит...
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