Мексика обіцяє мігрантам із каравану допомогу, якщо вони не підуть до США

Мігранти, які прямують Мексикою до американського кордону, можуть залишитися жити у країні та отримати роботу та медичну допомогу, пропонує мексиканський уряд.Уряд Мексики намагається зупинити багатотисячний так званий караван мігрантів, який прямує країною до кордону з США, та пропонує допомогу біженцям. "Ми хочемо, щоб ви та всі мігранти відчували себе в безпеці", - заявив президент Мексики Енріке Пенья Ньєто у п'ятницю, 26 жовтня, у відеозверненні до біженців.

Він пропонує мігрантам допомогу в обмін на те, що вони зупиняться і не намагатимуться дістатися американського кордону. Зокрема, ті, хто залишиться у південних мексиканських штатах Чьяпас і Оахака та подасть заявку на дозвіл на проживання або притулок, зможуть отримати роботу, медичну допомогу та відправи дітей до шкіл.

"Ми знаємо, що ви шукаєте можливість збудувати новий дім, побудувати краще майбутнє для вашої родини та близьких. Мексика сьогодні простягає вам руку", - заявив Пенья Ньєто, зазначивши, що ця програма призначена лише для них, хто поважає мексиканські закони. Він також зателефонував членам каравану мігрантів, який вже досягнув міста Арріага у штаті Чьяпас, та запропонував їм реєструватися там.

За останній час до Мексики через Гватемалу прибули тисячі мігрантів з Гондурасу, Сальвадору і Гватемали. Через високий рівень бідності та насильства, який панує у Центральній Америці, ці люди вирушили в дорогу, сподіваючись потрапити до Сполучених Штатів. Президент США Дональд Трамп пообіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців, і навіть пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії.