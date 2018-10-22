Мей: Угода щодо Brexit готова на 95 відсотків

Тереза Мей говорить про значний прогрес на переговорах з ЄС у сферах транспорту і безпеки. Утім, не всі члени кабінету підтримують її, вважаючи, що прем'рка робить занадто багато поступок Брюсселю, пише Daily Telegraph.Угода із ЄС щодо умов Brexit готова на 95 відсотків, переконана прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей. Зокрема, від саміту в Зальцбурзі серйозного поступу вдалося досягти у питаннях безпеки, транспорту та руху послуг, зазначається у промові очільниці уряду, з якою вона виступить перед нижньою палатою парламенту в понеділок, 22 жовтня, повідомляє агентство dpa. Фрагменти промови Мей оприлюднені напередодні ввечері.

Серед питань, які досі неузгоджені між Лондоном та Брюсселем, залишається ірландський кордон. Мей продовжує опиратися пропозиції ЄС, щоб Північна Ірландія і далі перебувала в митному союзі. Часу на переговори залишається дедалі менше, позаяк вихід Великобританії з ЄС намічений на 29 березня 2019 року.

Тим часом ширяться повідомлення про те, що прем'єрка може зіштовхнутися з "бунтом кабінету після того, як вона в останню хвилину закликала міністрів надати їй підтримку". Про це зокрема повідомляє британське видання Daily Telegraph. На вихідних Мей під час телефонної конференції намагалася заручитися підтримкою усіх членів свого уряду перед виступом у парламенті. Деякі з них вважають, що прем'єрка робить надто багато поступок ЄС, зокрема, погоджуючись із пропозицією подовження перехідного періоду після Brexit. Не виключено, що у парламенті постане питання вотуму недовіри уряду.

Складнощі із Brexit

У суботу, 20 жовтня,більше півмільйона людей вийшли в Лондоні на масову акцію People's Vote March. Вони вимагали провести референдум про умови виходу зі складу Євросоюзу. Мей раніше обіцяла, що нових голосувань щодо Brexit не буде. Ідею новогу референдуму підтримала, зокрема, перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен.

Однією з опцій компромісу між Лондоном і Брюсселем могло б стати збільшення перехідного періоду після виходу Великобританії з ЄС. Брюссель наполягав на річному перехідному періоді, але на саміті 18 жовтня запропонував Лондону продовжити термін ще на рік до 2021 року, протягом якого для громадян і компаній не відбудеться жодних змін. Мей не відкинула такий варіант.