Мей: Росія не повернеться до G8, доки втручатиметься в справи інших

Повернення Росії до складу Великої вісімки неможливе до припинення втручання Москви у справи інших країн, заявила Тереза Мей. Так прем'єр-міністерка Великобританії відреагувала на пропозицію Дональда Трампа.Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія може повернутися до складу країн Великої вісімки (G8) лише за умови, якщо припинить втручатися у справи інших країн. Без цього вона не отримає запрошення увійти до клубу провідних демократій, заявила Мей у понеділок, 11 червня, під час виступу в британському парламенті.

Рішення виключити Росію із зустрічей клубу було прийнято після анексії українського Криму, зазначила прем'єрка. За її словами, "будь-які розмови" про повернення неможливі "до тих пір, поки Росія не змінить своє ставлення".

Раніше з пропозицією повернути Росію до G8 виступив президент США Дональд Трамп. Цю ідею розкритикували лідери інших країн-членів клубу. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель(Angela Merkel) заявила, що для початку РФ повинна продемонструвати прогрес в реалізації мінських домовленостей.

Ідею Трампа поки підтримав лише новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, який переконаний, що це буде "в інтересах усіх".