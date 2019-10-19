"Спустили на гальмах": журналістка жорстко розкритикувала "Слугу народу" за "рішалу" Медяника

Нардеп-мажоритарник ("Слуга народу") В'ячеслав Медяник, якого піймали на скандальному листуванні про вирішення питань з прокуратурою, максимум отримає партійну догану і позбудеться зарплати.

Таку думку на сторінці у Facebook висловила журналістка видання "Страна" Світлана Крюкова. Вона розкритикувала реакцію влади на те, що трапилося, заявивши, що тему "спустили на гальмах".

"Діють із міркувань, що будь-який скандал живе три дні. Перший день – сама новина, народ вчитується, усвідомлює. День другий – реакція на новину, рефлексія, випускають пару, дають оцінку, будують прогнози. І на третій, якщо немає великих поворотів, тему потихеньку спускають в унітаз. А там і нові "зради", – написала журналістка.

В'ячеслав Медяник Колаж

Вона натякнула на те, що скандал навколо народного депутата може стати "серіальним", "коли герой вплутується в колотнечі неодноразово".

"До чого я це? Чудово, що фракція зелених кнопочок відмовчується щодо теми Медяника, а президент покриває його мовчанням, і депутат залишається в грі. Ви даєте нам право на другу серію", – підсумувала Крюкова

Нагадаємо, В'ячеслав Медяник відомий низкою скандальних будівництв у Дніпрі. Перш за все депутат прославився через будівництво на вулиці Старокозацький, поряд із будівлею облдержадміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що фракція "СН" проведе внутрішнє розслідування щодо листування Медяника.

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