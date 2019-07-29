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Медведчука прибрали з Мінського процесу: що відомо

6.1т Читати матеріал російською

Опозиційного українського політика Віктора Медведчука, який намагався зберегти статус головного "перемовника" з Кремлем, виключили з Мінського процесу.

Про це заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Ми його (Мінський переговорний процес. — Ред.) вже модифікували — там немає Медведчука. Це вже дуже серйозна модифікація: це означає, що змінений об'єкт і мені здається, що це шанс. Але над цим треба замислюватися і почати робити щось", — сказав він.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Телеканал 24

Також Безсмертний прокоментував фактор залучення інших кадрів.

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"Залучення може бути різним: формальним, фактичним, аналітичним, безпековим і так далі. Ось я б спробував ці речі розвивати навколо. Найбільше зараз явно не вистачає громадської складової. Дивіться, ми ж маємо справу з особливим явищем, яке називається війна. І якщо ми усвідомлюємо це, то проти війни треба боротися всіма інструментами — іноді навіть тими, які просто ми не усвідомлюємо, що вони зіграють свою роль", — сказав Безсмертний.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Мирні переговори в Мінську
Особи
Віктор Медведчук Роман Безсмертний
Місце
Україна
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Махно Володимир
Махно Володимир
у медведчука такое еб-ало противное! хочется проехать по нему ботинком пару раз!
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Так его там и не было.
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