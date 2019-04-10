Обговорювали полонених українських моряків: Медведчук зустрівся з Путіним

Прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив його зустріч зі своїм кумом, головою політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктором Медведчуком.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Говорит Москва". Вони обговорювали звільнення військовополонених українських моряків.

"У мене сьогодні вранці запитували, чи був Медведчук останнім часом. Я уточнив. Так, був. Дійсно, він приїздив. Він порушував питання про звільнення українських моряків", — розповів Пєсков.

Інших подробиць прес-секретар Путіна не розкрив. Невідома поки що і дата, коли Медведчук відвідав Кремль.

Путін і Медведчук 24 Канал

У свою чергу адвокат полонених моряків Микола Полозов повідомив OBOZREVATEL, чи є шанси на звільнення.

Нагадаємо, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна. Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення. Всі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.

У Росії припустили, що їхній обмін може відбутися вже у 2019 році, проте не раніше, ніж закінчаться президентські вибори в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що в разі його обрання на посаду глави держави позбавить Віктора Медведчука статусу посередника у переговорах з Росією.

Медведчук у відповідь сказав, що Україні нібито не потрібен мир на Донбасі, а його прибрати з переговорів не вийде, оскільки він не був призначений, а виконує свої обов'язки на прохання президента України.

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