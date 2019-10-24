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24 жовтня • оновлено в 21:12
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Медведчук знову літав у Москву: стало відомо, про що говорив із Медведєвим

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Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Володимира Путіна Віктор Медведчук зустрівся з прем'єр-міністром РФ, головою "Єдиної Росії" Дмитром Медведєвим.

Це сталося в середу, 23 жовтня, інформує прес-служба "Опозиційної платформи" на офіційному сайті.

"Це була зустріч представників двох партій, на якій обговорювалися питання міжпартійного співробітництва та шляхи розвитку і поліпшення українсько-російських відносин", – сказано в повідомленні.

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Прес-служба "Єдиної Росії" уточнила, що переговори, на яких "обговорювалися питання подальшої співпраці між партіями", пройшли увечері.

Дмитро Медведєв і Віктор Медведчук

Дмитро Медведєв і Віктор Медведчук

Колаж

Як писав OBOZREVATEL:

  • Остання офіційна зустріч Медведчука і Медведєва відбулася 8 липня поточного року.

  • Тоді український нардеп літав у Російську Федерацію разом із лідером "Опозиційної платформи – За життя" Юрієм Бойком, а також Вадимом Рабиновичем і Тарасом Козаком.

  • Раніше, 22 березня, Медведчук і Бойко також їздили в Москву на зустріч із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. Там політики заявили, що Україна повинна зберегти транзит газу шляхом створення газотранспортного консорціуму з Росією.

  • В Україні різко відреагували на візит політиків у тил агресора. У мережі заявили, що такі зустрічі "тягнуть на кримінал".

  • Зі свого боку СБУ заявила, що "в межах своєї компетенції в стислі терміни надасть правову оцінку візиту громадян України Юрія Бойка і Віктора Медведчука до одного з лідерів країни-агресора та їхнім заявам".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Віктор Медведчук Дмитро Медведєв
Місце
Україна
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" політика Новини Росії
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Вроде грозились сбивать его самолет если снова в Россию полетит.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
И снова проходил мимо, На счёт сбивания ероплана - бред.
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Он Алекс
Он Алекс
И снова проходил мимо, рано или поздно ответит, впрочем как и вся шваль троляк ольгинских. На все своё время ...
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