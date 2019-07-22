Медведчук зупинив обмін полоненими? Російський правозахисник розповів про інтриги в Кремлі

Кум президента Росії та глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук міг цілеспрямовано перешкоджати звільненню українських полонених з російських в'язниць.

Таку версію озвучив в ефірі ObozTV російський правозахисник Марк Фейгін. Він не виключив, що це сталося через конфлікт між Медведчуком і помічником президента РФ Владиславом Сурковим, які змагаються за вплив на Володимира Путіна.

"Медведчук цим питанням (мова йде про звільнення полонених перед виборами в Україні. – Ред.) не займався. Швидше, він йому перешкоджав. Тому що ці домовленості відбулися без його участі. І я цілком допускаю, що він сам зупинив цю ситуацію, оскільки нічого не міг від неї отримати", – заявив Фейгін.

За словами юриста, зараз в Кремлі "йде серйозна боротьба між Медведчуком і Сурковим з приводу того, хто "головний по Україні".

"І можливо, цю схему (обміну полоненими. – Ред.) просував Сурков. А Медведчук, щоб не посилити вплив Суркова в цьому питанні, міг просто-напросто її поламати", – припустив він.

При цьому Фейгін вважає, що на даний момент у Медведчука більше впливу на Путіна, ніж у Суркова.

Медведчук і Путін зустрічалися в Санкт-Петербурзі за кілька днів до виборів в Україні kremlin.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Росії заговорили про гучну сварку між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим, помічником Путіна і колишнім куратором Кремля по Донбасу.

З чуток, які поширюються в ЗМІ, Медведчук запропонував альтернативу Мінським переговорів, а Сурков у відповідь підготував інформаційний контрудар про обмін полоненими у форматі "208 на 69".

18 липня, буквально за кілька днів до позачергових парламентських виборів в Україні, Медведчук зустрівся з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Згідно з попередніми результатами голосування 21 липня, партія Медведчука "Опозиційна платформа – За життя" набирає близько 12% і проходить до Верховної Ради 9-го скликання.

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