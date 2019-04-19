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/Політика

Медведчук запропонував Зеленському угоду з Путіним: з'явилася відповідь Кремля

2.6тЧитати матеріал російською

У Кремлі прокоментували пропозицію глави політради партії "За життя" Віктора Медведчука щодо договору між кандидатом у президенти Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відповів, що ця ініціатива була прийнята до уваги, пише "Інтерфакс-Україна".

"Його зусилля беруться до уваги, поки більше сказати нічого", – заявив Пєсков.

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Він зазначив, що Медведчук "дійсно займається питаннями повернення та обміну утримуваних осіб і в цьому плані виявляє велику активність".

На запитання про те, чи можна повернути полонених українських моряків "для відбування покарання в Україні", представник російського президента відповів ухильно.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

АіФ

"Про це передчасно говорити. Але законом передбачається можливість різних юридичних процедур", – заявив він.

Крім цього, Пєсков підкреслив, що політик, який також є кумом Путіна, "як і раніше працює і прикладає неабияких зусиль для врегулювання безлічі існуючих (між Росією і Україною) гуманітарних питань".

Нагадаємо, що Медведчук запропонував Зеленському задуматися про угоду з РФ, в обмін на яку він може отримати контроль над Донбасом, дешевий газ та інвестиції з Росії.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Медведчук сказав, що Путін нібито бажає, щоб Україна "була нормальною країною".

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Особи
Віктор МедведчукВолодимир Зеленський
Місце
Росія
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Этого зе еще не выбрали а уже купили, продали и перепродали. Вы только гляньте какие зеленые мухи вокруг него уже вьются: Медведчук, нынешние "За життя" (бывшие регионалы), Коломойский вообще на низком старте, уже билеты купил, готовит фуры вывезти все что мы заработали за эти годы, судьи что изо всех сил саботировали работу моментально отменяют решения в пользу "новых людей", беглые олигархи уже готовятся к реваншу. Люди, очнитесь, вы слепые или хотите что бы 2014 показался вам сладким сном?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А у бандер была другая пропоганда))) Разумеется)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей, "украинцев" никто не будет кормить, лечить и хоронить за счет мародеров бандер. Визжите и пищите))) Может пряник?)))
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a alexeyon
a alexeyon
Никаких сделок с опг «Озеро»
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