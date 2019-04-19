Медведчук запропонував Зеленському угоду з Путіним: з'явилася відповідь Кремля

У Кремлі прокоментували пропозицію глави політради партії "За життя" Віктора Медведчука щодо договору між кандидатом у президенти Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відповів, що ця ініціатива була прийнята до уваги, пише "Інтерфакс-Україна".

"Його зусилля беруться до уваги, поки більше сказати нічого", – заявив Пєсков.

Він зазначив, що Медведчук "дійсно займається питаннями повернення та обміну утримуваних осіб і в цьому плані виявляє велику активність".

На запитання про те, чи можна повернути полонених українських моряків "для відбування покарання в Україні", представник російського президента відповів ухильно.

Віктор Медведчук АіФ

"Про це передчасно говорити. Але законом передбачається можливість різних юридичних процедур", – заявив він.

Крім цього, Пєсков підкреслив, що політик, який також є кумом Путіна, "як і раніше працює і прикладає неабияких зусиль для врегулювання безлічі існуючих (між Росією і Україною) гуманітарних питань".

Нагадаємо, що Медведчук запропонував Зеленському задуматися про угоду з РФ, в обмін на яку він може отримати контроль над Донбасом, дешевий газ та інвестиції з Росії.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Медведчук сказав, що Путін нібито бажає, щоб Україна "була нормальною країною".

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