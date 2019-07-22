Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Медведчук заговорив про зустріч із Зеленським: що відомо

2.5т Читати матеріал російською

Кум президента РФ Володимира Путіна і глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук не планує зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським, але не відмовиться, якщо надійде відповідна пропозиція.

Про це політик розповів в інтерв'ю "Ехо Москви".

"Я особисто не планую. Громадянин України не може планувати зустрічі з президентом країни", – зазначив він.

Новини
Крим — це Україна? Медведчук зізнався, про що наодинці говорив із Путіним

При цьому він додав, що у Зеленського, якщо виникне необхідність, він може планувати або пропонувати зустріч з ним.

"Якщо буде прохання така, звернення президента України – природно, хіба я можу відмовити", – повідомив Медведчук.

Медведчук і Зеленський

Медведчук і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Медведчук заявив, що буде допомагати президенту України Володимиру Зеленському в питаннях, де у них спільне бачення.

При цьому він додав, що раніше ніколи не спілкувався з президентом Зеленським. Також він повідомив, що не підтримує політичних поглядів глави держави.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Володимир Зеленський Віктор Медведчук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
24
2
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
хай йому від нового прокурора запрошення на зустріч в вигляді повістки прийде ї
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel