Медведчук заговорив про зустріч із Зеленським: що відомо

Кум президента РФ Володимира Путіна і глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук не планує зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським, але не відмовиться, якщо надійде відповідна пропозиція.

Про це політик розповів в інтерв'ю "Ехо Москви".

"Я особисто не планую. Громадянин України не може планувати зустрічі з президентом країни", – зазначив він.

При цьому він додав, що у Зеленського, якщо виникне необхідність, він може планувати або пропонувати зустріч з ним.

"Якщо буде прохання така, звернення президента України – природно, хіба я можу відмовити", – повідомив Медведчук.

Медведчук і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Медведчук заявив, що буде допомагати президенту України Володимиру Зеленському в питаннях, де у них спільне бачення.

При цьому він додав, що раніше ніколи не спілкувався з президентом Зеленським. Також він повідомив, що не підтримує політичних поглядів глави держави.

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