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29 листопада • оновлено в 11:08
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Медведчук захотів залишити війська Путіна на Донбасі: опубліковано гучний законопроєкт

41.6т
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Кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вніс у Верховну Раду зміни до чинного закону, який визначає особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу.

Відповідний законопроєкт з'явився на сайті парламенту і 27 листопада був переданий на розгляд профільного парламентського комітету.

Так, Медведчук запропонував прибрати формулювання "тимчасовий порядок" і узаконити особливий статус для окупованого Донбасу. Більше того, він хоче закріпити у прикінцевих положеннях документа "формулу Штайнмаєра".

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Медведчук захотів залишити війська Путіна на Донбасі

Медведчук захотів залишити війська Путіна на Донбасі

Характерно, що Медведчук запропонував виключити пункт 4 статті 10 закону, де містяться положення про "виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України" і "дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі".

Медведчук захотів залишити війська Путіна на Донбасі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв, що новий законопроєкт "Про особливий статус Донбасу" буде розроблений після зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", спільно з парламентом і суспільством.

  • Експерт Ілія Куса попередив, у чому небезпека законодавчого закріплення особливого статусу Донбасу.

  • Росіяни почали вимагати від України почати прямі переговори з "Л/ДНР" про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
Донбас "Опозиційна платформа - За життя" Формула Штайнмаєра
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Nayden Serg
Nayden Serg
когда его уже епанут, так чтоб навсегда
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Лучше бы он внес поправку о свiдомо MAHДАйнутом бидлo....каждая особь свiдомо MAHДАйнутой отары, обязан быть повешен на столбах, вдоль дороги от бывшего города хероя XУEBA до польского Львова!!!
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Santi Amonito
Santi Amonito
Это засохшее мертветчуковое насекомое, вытащенное ху*лом из-за плинтуса кремляндской голубятни, кто-нибудь в Раде таки н@ебнет окончательно "дихлофосом". Под рукой окажется и его коленноподанный - шуфрычь.
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