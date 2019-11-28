Медведчук захотів залишити війська Путіна на Донбасі: опубліковано гучний законопроєкт

Кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вніс у Верховну Раду зміни до чинного закону, який визначає особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу.

Відповідний законопроєкт з'явився на сайті парламенту і 27 листопада був переданий на розгляд профільного парламентського комітету.

Так, Медведчук запропонував прибрати формулювання "тимчасовий порядок" і узаконити особливий статус для окупованого Донбасу. Більше того, він хоче закріпити у прикінцевих положеннях документа "формулу Штайнмаєра".

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Характерно, що Медведчук запропонував виключити пункт 4 статті 10 закону, де містяться положення про "виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України" і "дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв, що новий законопроєкт "Про особливий статус Донбасу" буде розроблений після зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", спільно з парламентом і суспільством.

Експерт Ілія Куса попередив, у чому небезпека законодавчого закріплення особливого статусу Донбасу.

Росіяни почали вимагати від України почати прямі переговори з "Л/ДНР" про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.

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