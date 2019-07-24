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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Медведчук – віце-спікер? Разумков розставив крапки в питанні

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Опозиційні фракції в новообраній Верховній Раді повинні висунути свою кандидатуру на посаду віце-спікера парламенту.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання журналіста про кандидатуру на цю посаду одного з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

"Я можу повторити свою вже висловлену позицію, що опозиційним фракціям потрібно буде визначитися зі своїм статутом у парламенті та вирішити питання з кандидатурою на віце-спікера", – сказав політик.

Медведчук і Разумков

Медведчук і Разумков

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Він підкреслив, що вважає, що віце-спікером ВР має бути людина, "яка буде працювати, незалежно від перебування в опозиції, на інтереси України".

Глава "Слуги народу" не виключив, що кількість парламентських комітетів може бути зменшена.

"Виходячи з цього, є, напевно, ключові напрямки, які повинні будуть залишитися у віданні коаліційної фракції або фракцій, а є ті, які будуть передані опозиційним силам", – зазначив Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Слуга народу", згідно з останніми даними ЦВК, може взяти більшість місць у Верховній Раді 9-го скликання – близько 240 місць (у сумі за списками і мажоритаркою).

Пропонуємо поіменний перелік депутатів цієї партії, які, виходячи з попередніх даних, пройдуть у парламент.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Дмитро Разумков Віктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України політика Партія "Слуга народу" "Опозиційна платформа - За життя"
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Червоний Данило
Червоний Данило
ну как бы медвдечука вообще то суд ждет! СБУ готовит. так что он в пролете
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Kogan Viktoria
Kogan Viktoria
Червоний Данило, да там от выборов до выборов всё дело судом и заканчивается традиционно
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-"который будет работать, независимо от пребывания в оппозиции, на интересы Украины"....не смешно...)))
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H Ya
H Ya
Слуга Пуйла.
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Ратушная Валентина
Ратушная Валентина
Картина Репина "Приплыли"!
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