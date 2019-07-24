Медведчук – віце-спікер? Разумков розставив крапки в питанні

Опозиційні фракції в новообраній Верховній Раді повинні висунути свою кандидатуру на посаду віце-спікера парламенту.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання журналіста про кандидатуру на цю посаду одного з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

"Я можу повторити свою вже висловлену позицію, що опозиційним фракціям потрібно буде визначитися зі своїм статутом у парламенті та вирішити питання з кандидатурою на віце-спікера", – сказав політик.

Медведчук і Разумков

Він підкреслив, що вважає, що віце-спікером ВР має бути людина, "яка буде працювати, незалежно від перебування в опозиції, на інтереси України".

Глава "Слуги народу" не виключив, що кількість парламентських комітетів може бути зменшена.

"Виходячи з цього, є, напевно, ключові напрямки, які повинні будуть залишитися у віданні коаліційної фракції або фракцій, а є ті, які будуть передані опозиційним силам", – зазначив Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Слуга народу", згідно з останніми даними ЦВК, може взяти більшість місць у Верховній Раді 9-го скликання – близько 240 місць (у сумі за списками і мажоритаркою).

Пропонуємо поіменний перелік депутатів цієї партії, які, виходячи з попередніх даних, пройдуть у парламент.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!