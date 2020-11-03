Медведчук випустив "95 квартал" на орбіту політичної сатири, – Чекалкин

Один із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук посприяв виходу студії (а тоді ще команди КВН) "95 квартал" на орбіту політичної сатири.

Деталями цієї історії у шоу народного депутата Олексія Гончаренка "Гончаренко рулить" поділився шоумен та дипломат Дмитро Чекалкин. За його словами, все почалося ще 2004 року (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"В 2004 році так званий "путін-мейкер" Глєб Павловський назвав мене "блокбастер-фюрером Помаранчевої революції" через наш проєкт "Веселі яйця". Тоді навіть в інтерв'ю він озвучував питання, а чому проросійські сили не роблять нічого подібного для своїх інтересів, свого контрпродукту? І тоді Віктор Медведчук дослухався до цих слів і у березні 2005 запросив редакторську групу "95 кварталу", яка тоді працювала у КВК у Москві", – розповів Чекалкин.

"Вони створили спершу сайт із назвою "Серпом по яйцях", а потім усі ці тези лунали зі сцени, де вони виступали у перших сезонах, і збігалися з ідеологією блоку "Не Так!" (одним із лідерів якого був Віктор Медведчук – Ред.)", – додав він.

Йдеться про відомі сценки, де знущаються з львів'ян, які начебто за 100 гривень приїхали на Майдан, про сорти українців та розпад держави тощо.

"Тож саме Медведчук випустив "95 квартал" на орбіту політичної сатири", – зазначив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок 2 листопада телеканал "112 Україна", який належить нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, перервав трансляцію обговорення рішення Конституційного суду на погоджувальній раді у Верховній Раді. Екснардеп Сергій Лещенко зауважив, що так працює "машина пропаганди Медведчука".