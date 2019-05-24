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/Політика

Медведчук вийшов із переговорів щодо Донбасу

17.2тЧитати матеріал російською

Голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук заявив про вихід із контактної групи щодо питань Донбасу.

Він пояснив своє рішення небажанням співпрацювати з новим президентом України Володимиром Зеленським, пише "Взгляд".

"На мій превеликий жаль, я не бачу сенсу представляти інтереси команди Зеленського як нової влади не тільки тому, що наша партія перебуває до нього в опозиції з моменту його обрання", — заявив Медведчук.

"Я не можу представляти інтереси нової влади в переговорах з Росією з урахуванням позиції пана Зеленського щодо таких принципових для мене питань, які я обстоював і буду обстоювати. А саме: я виступаю за мир на Донбасі, за повернення людей, які живуть на непідконтрольних територіях. Я виступаю за повернення Донбасу в Україну, а України на Донбас. Позиція пана Зеленського, яку він сформулював, повністю суперечить моєму мирному плану, який передбачає автономію для цих територій", — наголосив він.

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Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

"Апостроф"

Медведчук додав, що Зеленський виступає проти особливого статусу для Донбасу, проти амністії для громадян України, які живуть на непідконтрольних територіях.

"Він стверджує, що із спільного між Україною і Росією залишився лише кордон. Я категоричний противник подібної точки зору, оскільки вважаю, що нас, не пана Зеленського і його команду, а нас — українців і росіян об'єднує тисячолітня історія, слов'янські корені, православна віра і спільна перемога у Великій вітчизняній війні, нас об'єднують мільйони родичів, які живуть в обох країнах", — додав скандальний політик.

"Тому позиція глави Адміністрації президента (Андрія Богдана. — Ред.) абсолютно мені зрозуміла, тим паче, що пан Зеленський заявив про те, що жодних переговорів з Росією не буде", — підсумував Медведчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Віктор МедведчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Шкорына Николай
Шкорына Николай
Насколько я понимаю при Порошенко его все устраивало?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Нах пидо..аса.
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Жалко. Медведчук ( можно по-разному к нему относиться) очень сильный и грамотный Политик. Имеет серьезное влияние, как на внутреннюю, так и на внешнюю политику. Поживём и увидим , чем закончится история. Надеюсь, что команда нового Президента знает, что делает.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Chekurda Taras, на х*у я вертел "влиятельность" мертветчука!!!!! А то что он скользкий и мерзкий, так это мы и без тебя знаем!!!
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