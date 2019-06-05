Медведчук ухвалив раптове рішення щодо Донбасу: заява

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук продовжить свою участь у переговорах із Кремлем щодо вирішення конфлікту на Донбасі.
Таку заяву сам політик зробив у середу, 5 травня, на своїй сторінці в Twitter.
"Я буду вести переговори, щоб виправдати довіру наших громадян, які хочуть миру. Наша партія йде на вибори, щоб створити велику фракцію в парламенті і реалізувати Мінські угоди", – написав він.
Віктор Медведчук
mignews.com.ua
Відзначимо, раніше в команді президента України Володимира Зеленського виступили проти того, щоб Віктор Медведчук представляв Україну на переговорах з Російською Федерацією. Однак політик запевнив, що все одно має намір продовжувати вести діалог з Росією з двох ключових питань.
Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира. Наша партия идет на выборы, чтобы создать крупную фракцию в парламенте и реализовать Минские соглашения.#политика #Украина #Донбасс #Донецк #Луганск #обмен pic.twitter.com/Ra8WPREfI4— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 5 июня 2019 г.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На етапі передвиборчої гонки серед перших десяти кроків президента Зеленського було заявлено позбавлення Віктора Медведчука статусу посередника в переговорах із Росією.
У свою чергу Медведчук повідомив, що вивести його з переговорного процесу щодо Донбасу неможливо.
Незабаром політик заявив про вихід із контактної групи з питань Донбасу через небажання співпрацювати із Зеленським.
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