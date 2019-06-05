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Медведчук ухвалив раптове рішення щодо Донбасу: заява

4.7тЧитати матеріал російською

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук продовжить свою участь у переговорах із Кремлем щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Таку заяву сам політик зробив у середу, 5 травня, на своїй сторінці в Twitter.

"Я буду вести переговори, щоб виправдати довіру наших громадян, які хочуть миру. Наша партія йде на вибори, щоб створити велику фракцію в парламенті і реалізувати Мінські угоди", – написав він.

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Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

mignews.com.ua

Відзначимо, раніше в команді президента України Володимира Зеленського виступили проти того, щоб Віктор Медведчук представляв Україну на переговорах з Російською Федерацією. Однак політик запевнив, що все одно має намір продовжувати вести діалог з Росією з двох ключових питань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
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