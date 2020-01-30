Медведчук у Німеччині виступив перед расистськими фанатами Путіна

У Німеччині перед депутатами Бундестагу виступив одіозний нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. На зустрічі були здебільшого представники правопопулістської "Альтернативи для Німеччини".

Вказана політсила є прихильницею політики Росії, що підтримує анексію Криму, передає DW. У Берліні Медведчук представив свою ініціативу міжпарламентського діалогу країн "нормандського формату", яка повинна нібито забезпечити мир на Донбасі.

Видання пише, що зустріч із Медведчуком тривала в приміщенні фракції АдН. А його самого представили як "українського політика, адвоката й олігарха".

Віктор Медведчук

Зазначається, що від фракції СДПН були представлені всього два депутати. Водночас соціал-демократи підкреслили, що розглядатимуть участь у ініціативі Медведчука, якщо у Верховній Раді його підтримає фракція "Слуга народу".

У пресслужбі інших запрошених німецьких фракцій заявили, що ніхто не пішов на зустріч із Медведчуком. Джерело DW повідомило, що члени фракції проігнорували подію через те, "що не відвідують заходи, організовані АдН".

До того ж запрошення розсилав депутат від АдН Петр Бистронь, який замішаний у скандальних справах. Так, німецький політик брав участь у стрілецьких навчаннях в Південній Африці, що їх влаштувала Suidlanders. Німецькі ЗМІ називають цю організацію расистською та праворадикальною. Наприклад, її членами можуть бути люди тільки з "білою шкірою".

Сам же Бистронь підтримує РФ і бував у Москві, де з ним зустрічався, зокрема, голова Держдуми В'ячеслав Володін.

Петр Бистронь

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський відмовився позбавляти Віктора Медведчука звання "Заслужений юрист України".

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