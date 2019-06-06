Медведчук розповів, з ким піде на парламентські вибори: названа перша десятка

Партія "Опозиційна платформа – За життя" братиме участь у позачергових парламентських виборах 21 липня, не об'єднуючись з "Опозиційним блоком".

Таку заяву на з'їзді партії в четвер, 6 червня, зробив глава політради, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук, передає "Українська правда".

При цьому він, як і деякі інші нардепи, під час виступів підтримували риторику "об'єднання". Зокрема, про об'єднання говорили Сергій Льовочкін і Наталія Королевська.

На з'їзді був запропонований список першої десятки партії:

Юрій Бойко; Вадим Рабинович; Віктор Медведчук; Наталія Королевська; Сергій Льовочкін; Василь Німченко; Нестор Шуфрич; Сергій Ларін; Сергій Дунаєв; Тарас Козак.

Віктор Медведчук Прес-служба

Крім того, за даними журналістів, у список партії можуть увійти: Вадим Столар, Юлія Льовочкіна, Ігор Абрамов, Микола Скорик, Григорій Суркіс, Ігор Кисельов, Ренат Кузьмін.

За словами Бойка, "Опозиційна платформа – За життя" буде боротися за скасування закону про мову, закону про освіту, закону про люстрацію, закону про декомунізацію, а також виступить проти перейменування релігійних організацій.

Також на з'їзді Льовочкін назвав "майбутнього прем'єр-міністра" від партії – Юрія Бойка.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Медведчук заявив, що продовжить свою участь у переговорах із Кремлем щодо рішенням конфлікту на Донбасі.

При цьому в команді президента України Володимира Зеленського раніше виступили проти того, щоб Медведчук представляв країну на переговорах із Російською Федерацією.

Політик запевнив, що все одно має намір продовжувати вести діалог із Росією про два ключові питання. Він впевнений, що вивести його з переговорного процесу щодо Донбасу неможливо.

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