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5 вересня • оновлено в 09:18
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Медведчук прилетів до Росії та поскаржився на Зеленського. Відео

3.5т Читати матеріал російською

Лідер української партії "Опозиційна платформа – за життя" Віктор Медведчук прибув до Росії для участі в економічному форумі, де поскаржився на президента України Володимира Зеленського.

Прим цьому на форумі політик має намір обговорити питання як транзиту газу через Україну, так і "повернення країни до числа успішних і надійних транзитерів товарів із країн Азії до ЄС", повідомляє пресслужба політсили.

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Вже на форумі Медведчук поспілкувався із російськими журналістами, розповівши, що поки не зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним. Також він уникнув відповіді, коли буде проведено обмін в'язнями між Росією та Україною.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Скріншот

"Може бути на цьому тижні", – зазначив він.

Також, відповідаючи на запитання про Зеленського, він заявив про узурпацію влади главою держави.

"Сьогодні, намагаючись внести зміни до Конституції, порушуючи закон про регламент, він, безумовно, порушує (Конституцію – Ред.)", – вважає Медведчук.

Зазначимо, що Медведчук бере участь у міжнародному Східному економічному форумі у Владивостоці, який відбувається з 4 по 6 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука подали позов до суду.

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Особи
Віктор Медведчук Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія Владивосток
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
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