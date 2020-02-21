Медведчук пояснив, чому подав руку Баканову в Раді. Відео

Народний депутат, лідер фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук у Верховній Раді обмінявся радісним рукостисканням з главою СБУ Іваном Бакановим.

Інцидент трапився ще 5 лютого, але тільки зараз політик пояснив зустріч із силовиком, передає "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Медведчук зазначив, що вважає рукостискання з Бакановим "дуже хорошим і дуже нормальним моментом". Він пояснив, що до цього не був знайомий із главою СБУ і привітався, коли побачив його.

"Ну як, ви вважаєте, що я повинен був розвернутися і піти? Тому я підійшов, він подав руку, я привітався. Це нормальне явище. Він голова Служби безпеки України. Те, що у нас є претензії до його відомства, то ми про це відкрито говоримо. А чому не можна вітатися? Він що, нерукостисний? Ні. І я рукостисний, і він, тому все нормально", – повідомив депутат.

Медведчук потиснув руку Баканову Скриншот

Водночас Медведчук додав, що знає про опубліковані в мережі плівки, де нібито Баканов і ексголова ДБР Роман Труба обговорювали кримінальні справи проти нардепа.

"Ми щодо цього робили навіть заяву, зверталися... Розумієте, я все це добре усвідомлюю в плані того, як влада ставиться до нас. Нічого нового я для себе не відкрив", – розповів він.

Зазначимо, що Баканов вітання з Медведчуком не прокоментував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава СБУ Іван Баканов обговорював з ексглавою ДБР Романом Трубою дискусію з президентом України Володимиром Зеленським про розслідування проти нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука.

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