Есть в нашей стране мразь – это Медведчук. Никогда не думал, что настолько. Какое-то животное. Он 20 лет системно занимается коррупцией, я так считаю. Он далёк от бизнеса и идей, он только "порешать" может. Оказался гнилым подонком. Ему не нравится проукраинский сайт OBOZREVATEL и я как издатель, но лгать с подачи российского олигарха о моём сыне – труженике, отце троих детей, это слишком.

Витя, я тебя не боюсь, хотя помню, как ты мне угрожал убийством, когда грабил Григоришина в 2002 году.

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