"Медведчук нічого не означає": в Росії заговорили про повний провал Путіна

Тріумфальна перемога і коаліційна більшість президентської сили "Слуга Народу" на парламентських виборах в Україні – це повний провал по українському кейсу в Кремлі.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляють російські телеграм-канали "Кремлевский мамковед" и "Легитимный". За їх словами, проросійські партії не зможуть впливати на ключові рішення в Раді, незважаючи на їх дистанційну підтримку з Москви.

"Особливо їх турбує друге місце Віктора Медведчука, якого дуже підтримували під час передвиборної кампанії. Він теж незадоволений результатами голосування. Його друге місце мало що значить, він не зможе на щось впливати. Приголомшливу перемогу здобула партія Зеленського "Слуга народу", поставивши парламент під повний контроль. Втрачано близько 1/3 проросійського електорату", – підкреслили їх автори.

Володимир Путін і Віктор Медведчук Цензор.НЕТ

За їх словами, Медведчук дарма використовував образ президента РФ Володимира Путіна, який став демонічним для українців, під час всієї кампанії. Він міг би набрати більше відсотків, якби всіляко дистанціювався від руки Кремля.

"Підсумки п'ятирічної роботи зовнішньополітичного блоку і кураторів українського напрямку невтішні і навіть, можна сказати, провальні. Ривка у проросійських партій за останні п'ять років так і не сталося. Але мова йде не про персональну відповідальність когось, а про повний провал роботи всіх структур, які займалися українським кейсом", – підсумували в Росії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Німеччині розповіли про небезпеку перемоги "Слуги народу" на виборах. Відзначається, що багато виборців президента України проголосували за нього, щоб піти на зближення з Росією, сподіваючись таким чином припинити війну на Донбасі.

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