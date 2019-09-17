Медведчук може втратити телеканали в Україні: зроблені перші кроки

В Україні можуть припинити діяльність трьох телеканалів, що належать Тарасу Козаку, який є соратником лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Як повідомляє OBOZREVATEL, 16 вересня Шостий апеляційний суд Києва відмовив телеканалу "112 Україна" в задоволенні апеляції, через що ТБ-канал можуть позбавити ліцензії на мовлення.

"Рішення вступає в силу, звичайно ж, ми будемо використовувати всі засоби захисту, передбачені законом, але рішення вже, скажімо так, буде діяти таким чином, як і задумано регулятором, а саме буде розглянуто питання продовження ліцензії і буде відмовлено. Всі глядачі, всі, хто приймає на антену сигнал, втратять таку можливість, дивитися "112 Україна", – пояснив юрист телеканалу Василь Сметана.

Також він зазначив, що питання про позбавлення телеканалу ліцензії буде розглянуто Національною радою з питань телебачення і радіомовлення (НСУТР), і регулятор, найімовірніше, відмовить "112 Україна" у продовженні ліцензії.

5 вересня на засіданні Нацради було встановлено, що в ефірі телеканалу NewsOne прозвучало розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі і ненависті.

Після до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов про скасування результатів позапланової виїзної перевірки телеканалу NewsOne.

"ТОВ "Новини 24 години" (логотип NewsOne) просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 5 вересня 2019 року про результати позапланової виїзної перевірки позивача. Крім цього, до ОАСК було подано заяву про забезпечення позову, в якому позивач просить суд призупинити дію оскаржуваного рішення Нацради до набрання судовим рішенням у цій справі законної сили", – йдеться в повідомленні.

В даний час суд вирішує питання про відкриття провадження і наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Віктор Медведчук Громадське

Крім того, на своєму засіданні Нацрада ухвалила рішення звернутися в ТОВ "Новітнє обладнання" з приводу взаємного повернення обладнання та засобів у телеканалу.

Регулятор хоче повернути виконавцю автоматизований програмно-апаратний комплекс, який записує, аналізує і виявляє можливі порушення телерадіомовників в ліцензії для подальшого можливого застосування санкцій, а назад отримати витрачені кошти – 100 мільйонів гривень.

Під удар НСУТР також потрапив телеканал ZIK, де проведуть позапланову виїзну перевірку. Представник ТВ-каналу зазначив, що регулятор призначив телеканалу позапланову виїзну перевірку через зафіксовану в серпні відсутность мовлення на супутнику. Моніторинги торкнуться всіх регіональних відділень ZIK.

Зокрема, за словами члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергія Козятинського, регулятор зафіксував недотримання умов ліцензії. Він запропонував Нацраді підтримати проект рішення про призначення позапланової перевірки.

"Ми зафіксували недотримання вимог ліцензії в частині програмної концепції мовлення телеканалу "Південна хвиля" Одеса, а також непередбачена ліцензією ретрансляція програми ZIK. Місцевий одеський телеканал ретранслює телеканал ZIK об'ємом 18 годин 28 хвилин на добу, які не передбачені його ліцензією", – пояснив Козятинський .

Відзначимо, що всі три українські телеканали почали направляти скарги в іноземні посольства, де скаржаться на обмеження свободи слова. Звернення від ЗМІ вже передані в посольства Німеччини, Франції, а також в представництво Європейського союзу.

Тарас Козак Ліга

Власником всіх трьох телеканалів є бізнесмен, народний депутат і соратник Віктора Медведчука Тарас Козак. На базі даних каналів політик створив медіахолдинг "Новости", генпродюсером якого призначений Олексій Семенов, який раніше пішов з телеканалу "Прямий".

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що реальним власником українських телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne є президент Росії Володимир Путін.

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