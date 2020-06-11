Черговим підтвердженням того, що Путінська Росія остаточно поставили хрест на Зеленському і активно готує на посаду іншого “правильного” Президента України, – це поява в соціологічних президентських рейтингах прізвища Медведчука.

З іншого боку, очевидно, що в Опозиційній платформі за життя серйозні розбіжності й група Бойка-Льовочкіна діє автономно від групи Медведчука, адже розуміє, що Бойко вже не має шансів стати кандидатом від Путіна.

Тотальна реклама Медведчука і його дружини, щонайменше на 3 каналах, найбільший пул експертів, політологів, які щоденно обґрунтовують образ Медведчука як єдиного прагматичного і правильного політика країни – це ознаки старту реальної президентської кампанії кандидата від Путіна.

Більш за те, команда Медведчука сподівається на дочасні парламентські, а можливо й президентські вибори.

Про це свідчить риторика експертів за гроші від кума Путіна.

Російська влада і олігархи, за інсайдерською інформацією, активно переконують Віктора Пінчука продати команді Медведчука бодай один канал для реалізації свого політичного плану.

За таких обставин перед україноцентричним політичним середовищем стоїть завдання максимальної координації зусиль, щоб не допустити реалізацію нового путінського проекту, який я називаю “Малоросія”.

Проте, тут важливе застереження: об`єднання повинно базуватися на підтримці спільних цінностей, стратегії розвитку держави та захисту національних інтересів України, а не Порошенка чи іншого політика!