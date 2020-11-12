Медведчук домовився про постачання російської вакцини в Україну: політолог не бачить їй альтернативи

Кандидат політичних наук Олексій Якубін заявив, що російська вакцина від коронавірусу, про постачання якої домовився Віктор Медведчук, нині є нібито єдиною у світі.

На його переконання, чинна українська влада вперто відмовляється це визнавати. Таку думку політолог висловив в ефірі телеканалу "112 Україна", передає for-ua.com.

За словами Якубіна, навіть якщо таку вакцину розроблять на Заході, то Україна нібито отримає її останньою.

Він також зазначив, що причини, за якими влада відмовляється від російської вакцини, не витримують жодної критики.

"Ситуація в тому, що російська вакцина, нині є єдиною. Ми сьогодні чуємо про американсько-німецьку розробку, і вона, до речі, теж тільки в процесі сертифікації. Але водночас бачимо, що частина країн уже готова її використовувати. Нам критикували вакцину з РФ, говорили, що вона не пройшла сертифікацію, що вона на третьому етапі перевірки, пов'язаного з ефективністю. Американсько-німецька вакцина тільки наближається до цього етапу, і ми бачимо, що тут якоїсь критики немає. Відповідно, ми можемо зробити висновок, що вакцина з РФ – це реально доступна вакцина. Після зустрічі з Віктором Медведчуком у Росії не відмовилися від своєї пропозиції, що Україна може без черги приєднатися до отримання вакцини", – сказав кандидат політичних наук.

Якубін додав, що, "сподіваючись отримати вакцину із Заходу, українська влада ставить під загрозу життя українців".

"На кону людські життя, зняття різних карантинних обмежень, порятунок економіки України. Тому що, якщо ми говоримо про американо-німецьку вакцину, то до України, в кращому випадку, вона дійде в кінці 2021 року", – підсумував експерт.