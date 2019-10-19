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19 жовтня • оновлено в 10:50
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Герман Обухів
Герман Обухів
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Всі статті автора

Медный таз для Минских переговоров

1.7т Читати матеріал російською

Требования, выдвинутые представителем Администрации Президента в Минске, никогда и ни при каких условиях не будут выполнены противоположной стороной, а именно – Москвой и ОРДЛО. "ДНР/ ЛНР" и не подумают самораспускаться, вывод же российских войск с оккупированных территорий пока из области чистой фантастики. Это все понимают, даже, надеюсь, президент Зеленский.

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Не верь, не бойся, не проси у Путина

Тогда зачем все эти разговоры-переговоры и желание встретиться лично с Путиным и посмотреть ему в глаза? Зеленский увидит там то, что увидела в свое время Госсекретарь США Хилари Клинтон: "КГБ". Как говорится – в чем тогда "фишка"? Протянуть время и просто следовать фарватеру "нормандского формата"? С этим можно согласится, если есть запасная альтернатива. Дело только в том, что этой альтернативы как раз и нет. Прекратить войну в Донбассе путем переговоров с Лавровым или Путиным или неважно с кем из Московитии не получится. Там будут гнуть свое и не отступят ни на шаг.

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Бином Ньютона для Зеленского

Значит, надо искать альтернативу. Разговоры о том, что альтернативы "минским соглашениям" нет, полная чушь. Можно ли противостоять, как пишут - второй армии мира (хотя она никакая не вторая, а в лучшем случае – четвертая)? Хороший вопрос. Отвечу на него фактами из истории СССР. К сожалении, сотрудники Администрации Президента Украины, включая и Владимира Зеленского, эту историю, как и философию с политологией, не изучали, а напрасно. Так вот. В период советско-финской войны с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года финская сторона понесла потери в 26 тысяч военнослужащих, тогда как советская армия – 126 тысяч. С финской стороны в боях участвовало 250 тысяч солдат и офицеров, 30 танков и 130 самолетов, с советской – 800 тысяч военнослужащих, 2300 танков и 2 500 самолетов. Вас не удивляют эти цифры? Само же население Финляндия в те годы было в 40 раз меньше СССР. Теперь сравните – что имеет Украина сегодня и сколько человек живет в ней по сравнению с Россией.

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С Путиным можно договариваться, но договориться нельзя

Это значит что? Это значит то, что с Россией можно воевать и побеждать несмотря на численный и технический перевес с ее стороны. Что касается политической и гуманитарной стороны этого вопроса, то Кремль никогда не пойдет на широкомасштабное вторжение в Украину, выходящего за пределы Луганской и Донецкой областей. Это Москве смерти подобно. Второй Афганистан с сотнями тысяч жертв взорвет страну уже через несколько месяцев. Тем не менее, надо быть готовым ко всему, как были готовы финны в 1939.

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Автор
Герман Обухів Герман Обухів
Місце
Україна
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Ах взорвет страну? Вы даже не представляете, сколько врагов вы приобрели на пустом месте после вашего майдана. Настоящих. До 14 так, с ухмылкой "не, не поеду я через Украину, там даишники, ну их в задницу". А сейчас краем глаза текст на мове или очередной русофобским "всхрюк" - и аж "трисёт"! Не, ну а чего, думали, весьмирснами, и те прокатит. Не прокатит, предатели, вы получите то, на что напрашивались. От Бога или от людей, как получится.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Ковалёв Иван, а какое отношение ты, московит, имеешь к абсолютно другому, пусть и соседнему государству?! Чего тебе неймётся у себя, в твоей немытой России?! Кто дал тебе право вмешиваться в дела Украины?! Подобные вопросы не приходили в твою бедную извилинами голову?...
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