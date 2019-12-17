"Медицина – не товар!" Заступниця Скалецької раптово подала у відставку

Заступниця міністерки охорони здоров'я Младена Качурець подала у відставку із займаної посади.

Про це чиновниця повідомила у Facebook, опублікувавши заяву про звільнення.

"Вирішила піти у відставку. Відповідну заяву подано керівництву", – написала Качурець.

Вона додала, що має намір і надалі працювати над "втіленням ідей, що лежать в основі трансформації системи", але не з цим складом Міністерства охорони здоров'я.

"Я вірю в те, що українці заслуговують на життя в країні, де медична освіта – це цінність, а не товар, де людей лікують лікарі, які знають, вміють і хочуть допомагати пацієнтам і несуть відповідальність за свою діяльність, де медичні працівники мають всі можливості для саморозвитку і обміну досвідом із колегами по всьому світу", – наголосила вона.

Мадлена Качурец

Ексзаступниця зазначила, що в міністерстві ігнорувалися або блокувалися всі спроби ініціювати налагодження роботи, визначити стратегічне бачення, обговорити ключові політичні рішення і курс.

Мадлена Качурець стала заступницею міністра охорони здоров'я 11 вересня 2019 року.

Заява про відставку Facebook Качурець

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я Ірина Литовченко планує звільнитися з відомства майже з усією своєю командою. Причиною стали розбіжності з вищим керівництвом.

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