Медики Дніпропетровщини недоотримали 270 млн грн з держбюджету – Корбан

Дніпропетровська облдержадміністрація в середині квітня отримала субвенцію з держбюджету на доплати медикам в розмірі 309 млн грн, але з цієї суми за призначенням пішов тільки 41 млн грн.

Як повідомив у Facebook глава громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, трохи більше 12 млн грн були перераховані місту Дніпро, де знаходиться 25 лікарень, з яких три опорні під COVID-19.

Геннадій Корбан заявив про недоплати дніпропетровським медикам

"Ще 25 млн грн з копійками обласна адміністрація перерахувала цілій низці районних лікарень на території області. Також 4 млн грн з копійками розподілили на швидку допомогу. Разом із 309 млн грн на оплату медикам пішло 41 млн грн з копійками", – зазначив він.

За словами Корбана, обласна влада в особі голови ОДА Олександра Бондаренка саботує розпорядження центральної влади і особисто президента Володимира Зеленського про доплату медпрацівникам.

"У мене немає іншого слова для цих людей, крім як сволоти. Шановний президенте, ви сказали, що зробите серйозні кадрові висновки найближчим часом. Так зробіть їх", – підкреслив глава громадської ради Дніпра.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський попередив голів ОДА про відповідальність, якщо вони не погасять заборгованість по зарплатах перед лікарями, які борються з коронавірусом.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що затримка виплат 300% березневого окладу українським медикам, які працюють з хворими на COVID-19, пов'язана з помилками в розрахунках місцевої влади.